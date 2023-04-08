إزاي تدفع مخالفات المرور من البيت في دقائق؟

إنجاز المواطن لمصلحته داخل الهيئات الحكومية وتحديدا التي تتطلب حسمها كدفع الفواتير وغيرها حتى لا يتعرض المواطن للعقوبة، تدفع الكثير للبحث عن خطوات دفع مخالفات المرور من المنزل في دقائق محدودة خلال شهر رمضان 2023 الجاري.

واستمرارا لسلسلة الخدما اليومية التي تقدمها «الوطن» على مدار الساعة للموطن، نرصد في التقرير التالي إزاي خطوات دفع مخالفات المرور من المنزل أو العمل أو حتى من الشارع بالهاتف المحمول في دقائق خلال رمضان 2023، على هذا النحو:

خطوات دفع مخالفات المرور من أي مكان في رمضان 2023

دفع مخالفات المرور «أونلاين» يمكن إنجازه في شهر رمضان 2023 من خلال رابط موقع مرور مصر، الذي أطلقته وزارة العدل المصرية، إذ يمكن عبره الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها إلكترونيا من خلال وسائل الدفع المختلفة، دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب المرور في إطار التحول الرقمي، وميكنة الخدمات للتسهيل على المواطنين.

دفع مخالفات المرور في رمضان 2023

في البداية يتطلب الأمر الدخول على موقع مرور مصر للاستعلام عن مخالفات المرور في رمضان 2023، والذي يتيح عدد من الخدمات المرورية الأخرى لقائدي المركبات بكل أنواعها، بداية من الاستعلام، نهاية بالسداد وطرق الدفع المتاحة، فضلًا عن إمكانية التظلم على المخالفات، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر النيابة العامة، من خلال التظلم «أون لاين»، وفقا لما أوضحته النيابة العامة عبر بوابتها الرسمية.

ويمكن لمالك السيارة الدفع النقدي عند تسلم المخالفة، بالإضافة لإمكانية دفع فواتير مخالفات السيارات عن طريق الدفع الإلكتروني، وهذا متاح لمن لديه بطاقة ائتمان مصرفي.

ويتم الدفع في رمضان 2023 من خلال الدخول على بوابة مرور مصر وإدخال البيانات المطلوبة وإرسال طلب ثم اختيار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المُبينة على الموقع بالضغط على كلمة استمرار وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية والتي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك رسالة تأكيد السداد.

طرق أخرى لدفع مخالفات المرور في رمضان 2023

كما يمكن للعميل دفع مخالفات المرور في رمضان 2023 من خلال مكاتب البريد عن طريق الذهاب إلى أي مكتب البريد وتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وتسليمهما إلى الموظف المختص داخل مكتب البريد الذي يتولى الكشف عن مخالفاتك المرورية، وإبلاغك بقيمة المخالفة المستحقة وعلى الفور سيوجب عليك سداد قيمة شهادة براءة الذمة، واستلامها من مكتب البريد، فضلا عن غمكانية سدادها من خلال تطبيق مخالفاتي الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن المخالفة وسدادها من الهاتف دون الذهاب للمرور.