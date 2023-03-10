حبس 4 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات والسلاح بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 4 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات والسلاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تبين قيام أحدهم بترويج المخدرات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ضبطك 3 آخرين بحوزتهم 6 أسلحة نارية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعتين، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

ضبط عاطل روج المخدرات عبر التواصل الاجتماعي

كانت أجهزة أمن القليوبية ضبطت عاطلا لقيامه بترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بالتواصل عبر «فيس بوك» لترويج وبيع المخدرات، وتم التحفظ على المتهم وبحوزته كميات من الآيس ومبلغ مالي وسلاح أبيض، وتحرر المحضر اللازم.

وردت معلومات للمقدم أحمد موسى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تفيد قيام عاطل بترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المواطنين والشباب، وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يقوم بترويج مخدر الآيس والشابو على «فيس بوك وتويتر» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزته كمية من مخدر الآيس والشابو ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 3 بحوزتهم 6 أسلحة نارية بالقليوبية

كما تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 6 أسلحة نارية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهم.

وتمكنت القوة الأمنية في أحد الأكمنة من القبض على المتهمين أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزتهم 6 فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد من الطلقات لذات العيار، و3 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وتم التحفظ على المضبوطات.

العقوبة القانونية

وأوضح احمد داود، محام، لـ«الوطن»، أن المتهمين يواجهون عقوبة الحبس بتهم حيازة وتجارة المخدرات والأسلحة النارية بدون ترخيص، وتصل العقوبة في الواقعتين للسجن المشدد ومصادرة المضبوطات.