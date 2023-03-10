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استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن شرق قلقيلية

كتب:

شريف سليمان
01:20 م | الجمعة 10 مارس 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أعلنت استشهاد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ 21 عاما، برصاص مستوطن، شرق قلقيلية.

وأطلق مستوطن النار صباح اليوم، صوب الشاب وهو من قرية سنيريا جنوب مدينة قلقيلية الفلسطينية، في محيط مستوطنة "معاليه شمرون"، واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد.

في وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية سنيريا، جنوب قلقيلية، وفتشت عددا من المنازل، عرف منها منزل المواطن بديع عبد الكريم الشيخ، والد الشهيد عبد الكريم الذي ارتقى صباح اليوم برصاص مستوطن شرق قلقيلية.

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