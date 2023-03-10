«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المسجُلة الآن بالقاهرة والمحافظات.. مستقرة

أعلنت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، عن أجواء مستقرة ومشمسة على كافة الأنحاء ليسود طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس الآن على السواحل الشمالية الشرقية دافئة، حارة على جنوب الصعيد، لافتة إلى أن درجات الحرارة العظمي اليوم على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الآن

وذكر الخبراء أن درجات الحرارة الآن على مناطق جنوب سيناء تسجل 27 درجة مئوية، وشمال الصعيد 28 درجة مئوية وجنوب الصعيد 31 درجة مئوية، لافتة إلى أن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

موجة جديدة تضرب البلاد

وفي وقت سابق، كشفت الأرصاد الجوية أنه بداية من الإثنين المقبل من المتوقع أن تضرب موجة شتوية جديدة البلاد اعتبارًا من ساعات المساء وتستمر حتى نهاية الأسبوع، يسود خلالها طقس ممطر على أنحاء عدة، إذ تسقط أمطار متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة وذلك يوم 13 مارس الجاري.

الحرارة اليوم على مدن الجمهورية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة على مدار اليوم في المدن كالتالي:

- المنصورة 27 - 14

- الزقازيق 27 - 14

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 26 - 14

- دمياط 26- 13

- بورسعيد 25 - 12

- الإسماعيلية 26 - 13

- السويس 26 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 24 - 13

- رأس سدر26 - 15

- نخل 24 - 04

- كاترين 22- 06

- الطور 27 - 15

- طابا 25 - 15

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 21 - 14

- السلوم 20 - 10

- سيوة 25 - 10

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 28 - 16

- سفاجا 28 - 15

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 31 - 14

- حلايب 28 - 15

- أبو رماد 29 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 29 - 10

- بني سويف 28 - 11

- المنيا 28 - 10

- أسيوط 29 - 11

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 15

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 29 - 12

- أبو سمبل 30 - 13

- القاهرة 27 - 14

- العاصمة الإدارية 27 - 14

- أكتوبر 28 - 14

- بنها 27 - 14

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14.