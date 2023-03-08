رئيس «مستثمري البحر الأحمر»: الغردقة استقبلت مليون سائح ألماني في 2022

شاركت الغردقة في الجناح المصري ببورصة برلين بعدد من الفنادق وشركات السياحة، والتي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية بمشاركة ممثلين عن 180 دولة وأكثر من 10 آلاف عارض.

وجاء ذلك بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسفير خالد جلال سفير مصر في برلين، وكامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وعدد من ممثلي شركات السياحة المصرية؛ بهدف رفع معدل حركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة.

نجاح الغردقة في المشاركة ببورصة برلين

وأشار كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إلى نجاح الجناح المصري المشارك في بورصة برلين بشهادة جميع العارضين والمشاركين وشركات السياحة العالمية، لافتا إلى أن الجناح المصري يضم عارضين لأكثر من 30 فندقًا ومنتجعًا سياحيًا.

الغردقة تستقبل مليون سائح ألماني

وكشف محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالغردقة، وأحد المشاركين في بورصة برلين، أن الهدف من المشاركة زيادة معدل حركة السياحة الوافدة من السوق الألماني إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، مؤكدا أن السياحة الألمانية تأتي في صدارة الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة.

وأضاف الخبير التسويقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة استقبلت أكثر من مليون سائح ألماني خلال العام الماضي، ويسعي كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر إلى رفع عدد السياح الألمان، بدعم من أحمد عيسى وزير السياحة بفضل الجهود التي توليها الدولة المصرية للقطاع السياحي.