بدء استلام ملفات وظيفة معاون إدارية 2022 غدا بجامعتي أسوان والوادي الجديد

تستقبل النيابة الإدارية، غدا، خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022 للبدء في استلام ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية والتي تبدأ بجامعتي أسوان وجنوب الوادي.

المستندات المطلوبة لوظيفة معاون نيابة إدارية 2022

وجاءت الأوراق المطلوب تقديمها داخل الملف للتقدم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 كالتالي:

- طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع عليه بخط اليد.

-شهادة التخرج المؤقتة مبيناً بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية كشرط أساسي لقبول الملف، وشهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة على حده على أن تكون متطابقة في المجموع مع شهادة التخرج المؤقتة ولا يقبل الملف بدون إحضارها».

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الاعفاء منه بالنسبة للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد، الوالدة ويشترط أن تكون سارية.

-صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم - وفــــــى حالــــــة ســـــــفـره يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بأرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصولة للبلاد وفى حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة.

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

-عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

-إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم.

تسلم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية 2022

ويتوجه غداً خريجو كلية الحقوق من جامعتي أسوان وجنوب الوادي لتسليم الأوراق التي تمت طباعتها مسبقاً من موقع النيابة الإدارية، ويتم تسليم الملف مقابل 800 جنيه مصري ويتم دفعها بالفيزا في مقر النيابة الإدارية الكائن بميدان النجدة في أكتوبر.