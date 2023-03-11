حبس المتهم بالاتجار في «الحشيش والهيروين» بالقاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الاتجار بمخدري الحشيش والهيروين

وأوضحت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة السلام بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بذات المنطقة من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وأضافت التحقيقات: اعترف المتهم بحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام بقصد الاتجار، وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار بقصد الحماية، ميزان حساس ومـبلغ مالي، وعدد 3 هواتف محمولة، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية من متحصلات نشاطه.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني أوضح المحامي سمير عبدالعظيم بأن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.