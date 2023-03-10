القاهرة تشارك في حملة ترشيد استهلاك المياه وتؤكد ضرورة رفع وعي المواطنين

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فعاليات الأسبوع المائي، الذي تنظمه شركة مياه الشرب بالقاهرة بمدينة الأسمرات، خلال الفترة من 10- 15 مارس الجاري، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق».

رفع الوعي لترشيد الاستهلاك

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الحملة التي ترعاها محافظة القاهرة تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعي القومي؛ لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتتم الحملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بأنشطة وفعاليات الأسبوع المائي داخل محافظة القاهرة «مديرية الشئون الصحية - الهيئة العامة لقصور الثقافة - مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - حي الأسمرات - مديرية الأوقاف - مديرية التضامن الاجتماعي - دور العبادة».

توعية طلاب المدارس والسيدات

وتتضمن الفعاليات العديد من انشطة التوعية لطلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمترددين على المكتبات، وقصور الثقافة بالمنطقة، بالإضافة لندوات للمترددين على الجمعيات الأهلية، مع عقد ورش عمل لتدريب السيدات على أعمال السباكة الخفيفة وصيانة الأدوات الصحية، وصيانة التالف من الأدوات الصحية بالمصالح الحكومية بحى الأسمرات وتنظيم دوري لكرة القدم للشباب بمراكز الشباب بالحي.

دروس دينية بالمساجد والكنائس

كما تتضمن الأنشطة عقد دروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، بالإضافة لتنفيذ قافلة مائية يتم خلالها تقديم كل الخدمات التي تقدمها شركة مياه الشرب من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة وسيارات المعامل المتنقلة بمصاحبة فرق الصيانة التابعة للشركة، ويتم تعريف سكان وأهالي منطقة الأسمرات بأنشطة وفعاليات الحملة من خلال حملة طرق الأبواب.