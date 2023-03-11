درجات الحرارة اليوم السبت.. الصغرى في القاهرة 15 مئوية

أصدر خبراء الأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 11 مارس، على معظم مدن ومحافظات الجمهورية.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، فيما يكون حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

كما تتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالة غربية جنوبية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة من 0.5 إلى 1.25 متر.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان الأرصاد، ما يلي.

- القاهرة 27 - 15

- العاصمة الإدارية 27 - 14

- أكتوبر 28 - 14

- بنها 27 - 14

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 27 - 14

- الزقازيق 26 - 14

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 26 - 14

- دمياط 26- 13

- بورسعيد 27 - 14

- الإسماعيلية 27 - 13

- السويس 26 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 25 - 13

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 26 - 04

- كاترين 18- 06

- الطور 26 - 15

- طابا 25 - 15

- شرم الشيخ 28 - 17

- الإسكندرية 25 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 13

- مطروح 25 - 14

- السلوم 26 - 10

- سيوة 28 - 10

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 29 - 16

- سفاجا 28 - 15

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 25 - 15

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 28 - 10

- بني سويف 28 - 11

- المنيا 28 - 12

- أسيوط 29 - 11

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 15

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 29 - 12

- أبو سمبل 30 - 13