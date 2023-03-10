«العدل» في اليوم العالمي للقاضيات: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على العمل بكل المجالات

وجهت وزارة العدل، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، التهنئة إلى قاضيات مصر، بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات الذي يوافق 10 مارس من كل عام، مثمنة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أتاح لها الحصول على هذا الحق بالمساواة مع الرجال في تولي الوظائف القضائية، وترجمةً للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كل المجالات، فقد شهد عام 2022 ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري إتاحة التعيين للمرأة المصرية ابتداءً من مجلس الدولة والنيابة العامة؛ لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية.

عدد القاضيات تجاوز 3500 سيدة

أوضحت الوزارة، أنه لمن دواعي الفخر أن يصل عدد القاضيات في مصر إلى 3541 في كل الجهات والهيئات القضائية، وقد أثبتت التجربة نجاح المرأة في كل المناصب التي تقلدتها داخل القضاء، وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي في مختلف صوره.