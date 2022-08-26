«الأوقاف»: توزيع صكوك الإطعام على 100 ألف أسرة شهريا

أعلن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة بصدد توزيع اللحوم الخاصة بصكوك الإطعام طوال العام بدلا من ارتباطها بعيد الأضحى فقط من خلال صكوك الأضاحي، مشيرا أنه من المقرر بدء التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على 100 ألف أسرة من الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية شهريا طوال العام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الأوقاف والدعوى بالقليوبية، على هامش أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها، احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ الإقليم، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من المحافظين السابقين.

مبادرة توزيع اللحوم شهريا

وقال وزير الأوقاف، إن خطة التوسع في توزيع اللحوم من خلال صكوك الإطعام وصكوك الأضاحي هي خير متصل تقدمه الوزراة للأسر الأولى بالرعاية طوال العام دون الارتباط بموسم عيد الأضحى، مشيرا أنه سيتم توزيع هذه اللحوم على 100 ألف أسرة شهريا من بينها 5 آلاف أسرة بالقليوبية، مع التوسع في جمع الصكوك طوال العام بالمسجد، وتخصيص إجمالي المجهود لكل محافظة للأسر الخاصة بها زيادة عن الأسر الأساسية، مع وضع 10% احتياطي للأسر الأساسية في حالة توافر لحوم أو عدم وصولها لمستحقيها، حيث سيعاد توزيعها على القائمة الاحتياطية.

تنفيذ برنامج النشاط الصيفي في مساجد القليوبية

كما أوضح «جمعة»، أن قيادات الدعوى بالقليوبية والمحافظات بذلت جهدا كبيرا في تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل، والذي نفذ في 235 مسجدا و90 مقرأة للجمهور و92 مقرأة للأئمة بمحافظة القليوبية وحدها، مشيرا أن القليوبية شهدت هذا العام دخول 39 مسجدا جديدا للخدمة و78 مسجدا تجديد فرش بإجمالي 25 ألف متر فرش، كما تم توزيع 5200 «زي» لأئمة المساجد بالمحافظات، بينهم 500 لأئمة القليوبية، وتم توزيعها اليوم عليهم.

البرنامج الصيفي بالمساجد تحصين ضد التطرف

وأكد الوزير أن البرنامج الصيفي للأطفال فرصة لتحصين الطلائع والشباب ضد التطرف والجماعات المتطرفة للوقوف على صحيح الدين، بما ينعكس على مواجهة الجهات المتطرفة وتنمية مستوى رواد هذا البرناج التعليمي وتوسيع آفاقهم الدينية، حيث تساعد أنشطة هذا البرنامج في تنمية القدرة على التعبير والثقافة الدينية الصحيحة والآداب والقيم والفكر الصحيح وغيرها من العبادات، بهدف تربية النشء والارتقاء به، موضحا أن القليوبية شهدت افتتاح 19 مكتبة دينية بالتعاون مع الثقافة لتنمية ملكة القراءة ضمن البرنامج الصيفي، وجار الإعداد لإطلاق الأسبوع الثقافي في كل مدن القليوبية بواقع مرتين في الشهر، مرة في العاصمة بنها ومرة في كل مدينة من مدن المحافظة.

وأعلن وزير الأوقاف استمرار البرنامج الصيفي يوميا حتى 19 سبتمبر المقبل، ومع بدء الدراسة سيتم تنفيذ البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع من العصر إلى المغرب حتى لا ينقطع الأطفال عن ما درسوه وحفظوه من القرآن ومسائل فقهية خلال الصيف، مشيرا إلى أن الاتجاه جاء بناء على رغبات أولياء الأمور بعدم انقطاع البرنامج في الدراسة.

دويدار: أموال الصكوك تصرف على المحتاجين فقط

كما قال الشيخ صبري دويدار، رئيس لجنة التفتيش بوزارة الأوقاف، على هامش لقاءه بقيادات الدعوى في محافظة القليوبية، «مفيش جنيه واحد من الفلوس التي يتم جمعها من المواطنين تدخل في مصاريف إدارية داخل الوزارة في أي من المجالات، وأن جميع الأموال التي يتم جمعها يتم شراء بها لحوم وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية»، مؤكدا أن جميع الأموال سواء التي يتم جمعها لصكوك الأضاحي أو صكوك الإطعام يتم توجيهها للمستحقين فقط.

كما أكد رئيس لجنة التفتيش بوزارة الأوقاف أن الوزارة بدأت في شهر رجب من العام الماضي، مشروع صكوك الإطعام، وتم جمع نحو 24 مليون جنيه، مضيفا «نأمل مع انتهاء الترخيص ومدته عام، أن نصل إلى 100 مليون جنيه»، مشيرا أن الوزارة تخطط لتوزيع 100 طن لحم كل شهر على الأسر الأكثر احتياجا.

بروتوكول تعاون مع بنك مصر

ولفت «دويدار» إلى أنه تم عمل بروتوكول مع بنك مصر ومجالس الإدارات في المساجد، وسيتم فتح حساب في بنك مصر وسيحصل كل مسجد على ماكينة فوري، والأموال التي سيتم جمعها ستدخل على حساب المسجد في البنك، بحيث يتم تخصيص 80% من التحصيل لمجلس إدارة المسجد وله حق التصرف فيه للإنفاق عليه في الصيانة والخدمات المختلفة والتوزيع على الأسر المحتاجة، مؤكدا على وجود لجنة للإشراف على الإنفاق.

وأوضح أن 20% الباقية يتم توريدها للوزارة، بواقع «1% عمولة البنك و19% في مجال البر العام بالوزارة»، متابعا «الوزارة عملت حاجة كمان، وهي حافز إثابة لكل إمام مسجد وللعمال فيه، وسيأخذ نسبة من الأموال التي سيتم جمعها للتشجيع ولحث الناس على الإنفاق ليعود بالخير على الجميع».