النشرة الصباحية: حريق بمصر الجديدة وضربة لـ«صن داونز» والترجي في دوري الأبطال

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها على الصعيد الرياضي حيث أعلن الترجي التونسي أن التحاليل أثبتت تعاطي أحد لاعبيه المنشطات.

حريق مصر الجديدة

وفوجئ أهالي منطقة مصر الجديدة في القاهرة بـ خروج دخان كثيف من داخل إحدى دور رعاية المسنين، حيث قاموا بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة سريعا، وبعد دقائق قليلة كانت سيارات الشرطة موجودة في المكان، وفرض رجال الشرطة كردونا أمنيا، ووصل عدد من سيارات الإطفاء إلى المكان من أجل السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

ضربة لـ الترجي

وأعلن الترجي التونسي أن التحاليل أثبتت تعاطي أحد لاعبيه المنشطات بعد مباراة المريخ السوداني في الجولة الأولى، والخسارة أمام الزمالك في الجولة السابقة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

جاء ذلك في بيان رسمي، حيث تلقت إدارة النادي مكتوبا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بأن تحليل تناول المنشطات الذي تم إجرائه على اللاعب حسام دقدوق بعد مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني جاء إيجابيا.

ضربة لـ صن داونز

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مهمة أمام مضيفه صن داونز في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في لقاء يقام غدًا، وتأتي مواجهة الأهلي مع صن داونز لتحمل ضمن مباريات الجولة الرابعة، نظرًا للنتائج الجيدة التي حققها الفريق على مدار 19 بطولة سابقة وصل فيها لدور المجموعات بها، حيث لعب الأهلي الجولة الرابعة بدور المجموعات 19 مرة، نجح في الفوز في 9 مباريات بينما تعادل في 6 لقاءات، وخسر الفريق 4 مباريات فقط، وذلك سواء كان داخل ملعبه أو خارجها، مما يمنح الفريق أملًا في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد.