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السيطرة على حريق مصنع بلاستيك في شبرا الخيمة دون خسائر بشرية

كتب:

حسن صالح
11:13 ص | الجمعة 10 مارس 2023
حريق - أرشيفية

حريق - أرشيفية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب في مصنع بلاستيك بمنطقة مجمع مدارس عزبة رستم بحي شرق شبرا الخيمة، حيث جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، دون خسائر بشرية أو إصابات. 

فيما أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساتها، وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر واستدعاء صاحب المصنع لسؤاله. 

تفاصيل حريق مصنع شبرا 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمصنع بلاستيك في منطقة مجمع مدارس عزبة رستم بحي شرق شبرا الخيمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وجرى السيطرة وإخماد النيران دون خسائر بشرية أو إصابات.

التحري عن الواقعة وأسبابها

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بتشكيل لجنة لحصر الخسائر، وبيان وجود تراخيص المصنع من عدمه وتوافر شروط الأمن والحماية المدنية.

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بقلم حسن صالح