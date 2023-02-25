ماذا يعني انخفاض سعر الكتكوت إلى 11 جنيها؟.. مفاجأة بعد 33 يوما

فاجأت بورصة الدواجن السوق، اليوم السبت، بتراجع حاد في أسعار الدواجن والكتاكيت، بلغ 13 جنيها في الأولى، و19 جنيها في الثانية، حيث أعلنت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض الأسعار عقب ساعات من دخول الدواجن المستوردة من البرازيل إلى السوق بأسعار أقل من السعر المحلي 25%.

سعر الكتكوت 11 جنيها

وتوقع تجار وأعضاء الغرف التجارية، تراجع أسعار الدواجن الحية مع دخول الدورة الإنتاجية الجديدة والتي تستمر 33 يوما إلى 37 يوما، بعد تراجع سعر الكتكوت إلى 11 جنيها من 30 جنيه سابقاً.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن دخول الدورة الإنتاجية الجديدة بسعر 11 جنيها للكتكوت كفيلة بخفض سعر الكيلو 20 جنيها.

وأضاف، أن سعر الكيلو الأبيض تراجع من 81 إلى 69 جنيها، وكذلك الكتكوت الروص من 30 إلى 11 جنيها، متوقعا مزيدا من التراجع في أسعار الدواجن الأيام المقبلة، مع حلول شهر رمضان المبارك.

سعر التكلفة من دولة البرازيل

كانت مؤسسات الدولة قد تعاقدت على استيراد الدواجن المستوردة بسعر التكلفة من دولة البرازيل بسعر أقل من السعر المحلي بنسبة 25% على الأقل، وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، إن القرار يأتي لتوفير السلع بسعر التكلفة للمواطنين، موضحا أن الدولة لا تستهدف تحقيق الربحية من عملية البيع.