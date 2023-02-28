أسعار الكتاكيت اليوم في المحلات والمزارع.. تراجعت 7 جنيهات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم تراجعا في المزارع المختلفة، وذلك مع تراجع أسعار الدواجن ما بين 15-18 جنيا للكيلو، وتراجع سعر كرتونة البيض بين 5 لـ8 جنيهات في الطبق الواحد الذي يضم 30 بيضة.

وتستعرض «الوطن» أسعار الكتاكيت اليوم في المزارع والأسواق والمحلات المختلفة، في هذا التقرير، حيث جاء كالتالي:-

أسعار الكتاكيت اليوم

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبدالعزيز السيد، فإن هناك استمرار في تراجع أسعار الكتاكيت اليوم، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض بين 16 إلى 20 جنيها، في حين وصل سعر الكتكوت البلدي إلى 7 جنيهات، في ظل استمرار التوقعات بمزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تراجع أسعار الدواجن بكافة أنواعها في المزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

- تراوحت أسعار الدواجن اليوم بين 73 لـ78 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم بين 100لـ110 جنيهات للكيلو.

- الفراخ الأمهات في الأسواق بين 45 لـ48 جنيهًا للكيلو.

- كيلو أوراك يتراوح بين 73 لـ78 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الهياكل اليوم 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكبد والقوانص إلى 78 جنيها.

- بلغ سعر كيلو أجنحة الدجاج نحو 47 جنيها.

- تراوح سعر البانيه اليوم بين 158 و170 جنيها.