«الغرف التجارية» تكشف أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الواجن اليوم

يهتم المربون والتجار وربات المنازل، بمعرفة ما وصلت إليه بورصة الدواجن اليوم وأبرز أسعار الفراخ البيضاء بها وكرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي، لشراء الدواجن ومشتقاتها لاستخدامها في تحضير العديد من الوجبات.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل بورصة الدواجن اليوم وأسعار الفراخ البيضاء، وفق بيان شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

الأسعار في بورصة الدواجن اليوم

تراوح سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم بين 72 و73 جنيهًا للكيلو، فيما يصل للمستهلك بنحو 80 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

- وضمن أسعار الفراخ البيضاء، تراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو في بورصة الدواجن اليوم بين 114 و115 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.

- تراوح سعر الفراخ البلدي للكيلو بين 98 و99 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 103 جنيهات.

- تراوح سعر الفراخ الأمهات الأبيض بين 69 و70 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 99 و100 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 95 و96 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر 101 جنيه.

- يتراوح سعر البيض البلدي للكرتونة بين 105 و106 جنيهات، بينما يصل للمستهلك بسعر 111 جنيهات.