أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن بالقليوبية

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن استقرارا نسبيا، وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور مركز بنها، واتحاد منتجي الدواجن، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 72 و73 جنيها، وسط إقبال متوسط من المواطنين على الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

وبلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، ما يلي:

- الفراخ الساسو الكيلو بين 114 و115 جنيها

- الفراخ البلدي الكيلو بين 98 و99 جنيها

- الفراخ الأمهات أبيض الكيلو بين 69 و70 جنيها

وبلغت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، ما يلي:

- كتكوت أبيض عمر يوم 20 جنيها

- كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها

- كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيه

- كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه

أسعار البط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

كما شهدت أسعار البط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، استقرارا وثباتا، وفق بيان البورصة الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن، وجاءت كالتالي:

- بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها

- بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها

- بط مولارد الكيلو 77 جنيها

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها أن أسعار الكتكوت الرومي كالتالي:

- كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

- كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

- كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات

أسعار البيض اليوم

وجاءت أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن كالتالي:

- بيض أحمر طبق 30 بيضة 99 جنيها

- بيض أبيض طبق 30 بيضة 95 جنيها

- بيض بلدي طبق 30 بيضة 105 جنيهات.