شروط فتح محل لبيع السلع التموينية.. إجراءات سلامة مشددة

تواصل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، من خلال مراكز التراخيص بمقرات الأحياء وأجهزة المدن، تلقي طلبات الحصول على ترخيص الأنشطة التجارية بمختلف المحافظات، لتقنين وضع تلك الأنشطة والمحلات والتعامل بشكل رسمي على تلك الأنشطة، منها التي تتطلب الالتزام باشتراطات للسماح بتشغيلها وحصولها على ترخيص محلات بيع المواد التموينية، إذ تتطلب تنفيذ بعض الشروط، لعمل النشاط وفق قانون المحال.

ضوابط تشغيل وترخيص محلات التموين

- يجب تصميم أنظمة التهوية والتكييف وتركيبها على نحو لا يسمح بتلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات.

- تركيب أجهزة التكييف والشفاطات بشكل يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

- تزويد المحل بوسائل الإضاءة الكافية، سواء كانت طبيعية أو صناعية، حيث تتناسب مع النشاط التجاري.

- يجب تغطية مصابيح الإضاءة، أو أن تكون مقاومة للكسر، وذلك في الأماكن التي يتردد فيها الرواد والعاملين، حفاظا على سلامتهم، وأيضا في الأماكن التي يتم فيها تداول غذاء، منعا لتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

- الالتزام بدرجة حرارة معينة في المنتجات المبردة، حفاظا على جودة المنتج، مع توفير مظلة خارجية، لأي منتجات غذائية تعرض أمام المحل.

- الالتزام بضوابط محددة، بشأن المخلفات والصرف والتخلص منها بنظام مغلق.

- الاهتمام بتركيب المعدات والتشغيل المرتبط بالمواد الخاصة بالمعدات وأسطح الأوعية أو الأواني، بحيث لا تكون من مواد ضارة تلوث الغذاء عند الملامسة.

- عدم السماح بتخزين أي نوع من المبيدات الحشرية أو المواد السامة، للحفاظ على سلامة المنتجات داخل محل المواد التموينية.

مراكز التراخيص تتلقى طلبات التقنين

كشفت وزارة التنمية المحلية، في تقرير، أن المحافظات تلقت عدد كبير من طلبات تراخيص المحال التجارية، كما يتم تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، بشأن خطوات الترخيص، فهناك مهلة حددها القانون، لتقنين وضع الأنشطة التجارية، حيث تم تحديد اشتراطات كل نشاط تجاري، وأيضا رسوم الترخيص تسدد مرة واحدة، بشأن المحل ولا توجد رسوم سنوية.

والمحلات الموجودة في عقارات مخالفة أو غير مرخصة، يتم منحها رخصة مؤقتة، لحين تقنين وضع المبنى، كما توجد مهلة للمحلات غير المرخصة أو المحلات المرخصة، لحين التقديم للترخيص وفق القانون الجديد.