المخرج عمر المهندس: الإخلاص في التحضير والتنفيذ سبب نجاح مسلسل بالطو

يخوض المخرج عمر المهندس تجربته الإخراجية الأولى فى الدراما بعيداً عن الإعلانات، من خلال مسلسل بالطو، وصفها بأن البدء بعمل كوميدى من أصعب الأمور، مع فكرة اختيار النص، والإجابة عن تساؤل مهم «إزاى دمك ميبقاش تقيل؟» حتى تستطيع الوصول للناس بطريقة معينة لا يكون فيها ابتذال، وهذا كان أمراً مقلقاً بالنسبة له، خصوصاً أنه لم يكن يتصور أن أول تجربة له فى المسلسلات تكون كوميدية، ولكن تفاصيل العمل شجعته على التجربة برمتها «عجبتنى الفكرة ورجعتنى لكوميديا زمان والأعمال الفنية الجميلة».

وأشار إلى أنه كان هناك اتفاق مع مؤلف «بالطو» على أن يكون المسلسل ليس مجرد «إفيهات وخلاص»، لكن البناء على مواقف تضحك الجمهور لوحدها من خلال تصرفاتها وما تواجهه من أزمات بطريقة كوميدية، خصوصاً أن العمل به أساتذة تمثيل دمهم خفيف، وبالفعل إضافتهم للسيناريو كانت فى محلها وجيدة جداً، متابعاً: الحمد لله على ردود الفعل الحلوة التى لم نتوقع استقبالها من أول حلقة، لكن الناس مبسوطة واحنا سعداء بفرحتهم بهذا العمل.

واستطرد قائلاً: أخذنا وقتاً فقط فى الإجابة عن تساؤلات مثل «هنقدم إيه ونقول إيه ونحكيها إزاى، فيه جديد ولا لأ؟»، وبدأنا العمل على السيناريو فى فبراير 2022، وبدأ التصوير آخر شهر يوليو الماضى، بعد تحضير اللوكيشن وكل التفاصيل، وتم تصوير المسلسل فى 40 يوماً والانتهاء منه فى شهر أكتوبر، وتجهيز الحلقات وما بعد التصوير استغرقنا نحو شهرين، الموضوع أخذ وقتاً فقط فى خطوات التحضير والتجهيز، لكن التنفيذ كان طبيعياً، ولكن الصعوبة فى التحضير الأول وكتابة الشخصيات وربطها، وكلما كان التحضير متقناً كل ما بعده يكون سهلاً، والتصوير كان فى القاهرة.