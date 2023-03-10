الفنانة سلافة غانم: الناس صدقت «ميس حلمية» في مسلسل بالطو بسبب تلقائيتها

عبرت الفنانة سلافة غانم عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل بالطو، وتجسيدها شخصية «ميس حلمية»، ممرضة فى الوحدة الصحية بقرية طرشوخ الليف، وذلك بعد ترشيحها لأداء الدور من قِبل المخرج عمر المهندس، مشيرة إلى أنها حضرت «بروفات ترابيزة» للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالشخصية، التى شعرت معها بأنها موجودة بالفعل فى كل مكان.

وأضافت بقولها: المخرج كان يضع ثقته فى أدائى بشكل شجعنى جداً، واستمعت إليه جيداً بشأن تفاصيل «ميس حلمية»، كذلك سمات شخصياتها كانت واضحة تماماً فى السيناريو، اترسمت بدقة على الورق، وهذا كان كافياً بالنسبة لى، وكنت كل ما أحتاجه هى اللحظة التى سأعبر عنها من خلالى ومن طاقتى، ولم نضع لها أى إكسسوارات أو بهرجة، حتى تكون بطبيعتها ويشعر كل من يشاهدها أنه تعامل معها من قبل بالفعل.

واستطردت قائلة: «غالبية الرسائل والاتصالات التى وصلتنى أنهم بالفعل تعاملوا مع «ميس حلمية» يوماً ما فى حياتهم، لدرجة كان فيه ناس يسألونى هو انتى بجد من «طرشوخ الليف» أقول لهم دى قرية وهمية، يقولوا طب انتِ فعلاً من الأرياف عشان تتقنى الدور بالطريقة دى؟ وأطباء يقولوا احنا عندنا زيك كده بالظبط، الحاجات دى فرحتنى وأكدت إنهم بالفعل صدقوا الشخصية جداً، وده كرم كبير من ربنا، ومن الرسائل التى وصلتنى كانت من السيناريست تامر حبيب، والفنانة درة زروق، أشادا جداً بالمسلسل والشخصية، ولا يمكن أنسى اهتمامهم إنهم يوصلوا لى ويهنئونى.

وشددت «سلافة» على أنها لم تلجأ للتقليد، ولكن أخلصت للحظات التى تعيش بها «ميس حلمية»، وتصرفت بناء على الوقت والمكان الذى توجد فيه، متابعة: أنا ممثلة مسرح، والتمثيل مدارس مختلفة، كل فترة تظهر مدرسة جديدة، أنا من فريق العيش خلال اللحظة ونطلق عليها الآن هنا، بمعنى اللحظة والموقف تفرض على الشخصية تصرفاتها، ما دام الممثل صادقاً ولا يحاول الافتعال أو الدخول فى منافسة مع أحد، يصدقه المشاهد ويدخل قلبه.