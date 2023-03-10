بالطو.. حكاية مسلسل حجز موعدا مع النجاح بروح شبابية

موعد مع النجاح لم يكن يتخيله صناع مسلسل بالطو، خصوصاً مع انطلاق عرض أولى الحلقات على منصة watch it، التى تحولت إلى مقاطع فيديوهات وكوميكس على منصات السوشيال ميديا.. نجاح أصبح ملء السمع والبصر.. الكل يتحدث عن قرية «طرشوخ الليف» ويسأل عن موقعها على الخريطة، بالرغم من أنها مكان وهمى، لكن واقعية الأحداث وتلقائية أبطال العمل جعلت البعض يجزم أنه عاش مثل هذه المواقف، وآخرون يحكون عن مواقفهم مع سيدات أشبه بـ«ميس حلمية» و«ميس كوثر»، وشباب يحلفون بحياة الطبيب الشاب «دكتور عاطف» ويدعمونه فى مهمة عمله الجديدة ويؤكدون له أنهم سبق أن عاشوا تجربته بحذافيرها.

عندما تصبح الدراما جزءاً من الواقع، تجعلك تعيش المشاهد كأنها تفاصيل حياتك.. تضحك وتترقب، تنفعل وتغضب، مشكلات يسعى أبطال العمل لمواجهتها وحلها، وفى المقابل هناك جمهور يضع الخطط معهم و«يعيش اللحظة»، تفاصيل جعلت من «بالطو» حدوتة درامية تخطف القلوب.. «الوطن» التقت بصناع المسلسل الذين يخوضون تجربتهم الأولى، سواء من حيث الإخراج أو التأليف أو البطولة لعمل مميز من نوع خاص، واستمعت إليهم لمعرفة سر نجاحهم.