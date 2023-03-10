8 محافظات تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم.. بينها أسوان وقنا

تستمر الأجواء الحارة على عدة مدن مصرية، عقب الموجة الحارة التى ضربت البلاد، وقطعت أيام الشتاء البارد، لتسجل 8 مدن مصرية اليوم درجات حرارة متجاوزة الـ30 مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى ليلا ما بين 10 و15 مئوية.

وتحتل محافظة أسوان أكثر المدن حرارة اليوم الجمعة نهارًا بدرجات حرارة 32 درجة مئوية للعظمى، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بينما، تحتل أيضا الأكثر حرارة ليلًا بـ15 درجة مئوية.

المدن الأكثر دفئا اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة المدن الأكثر دفئًا اليوم الجمعة، وفقا للأرصاد الجوية المصرية، وهي كالتالي:

أسوان 32 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و15 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

قنا 30 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و13 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

شلاتين 31 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و14 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

الأقصر 31 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و15 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

الوادى الجديد 29 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و12 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

أسيوط 29 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و11 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

سوهاج 29 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و13 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

الفيوم 29 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و10 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.