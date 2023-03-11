«عقب سيجارة» يشعل حريقا في مزرعة موالح بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقًا اندلع داخل مزرعة يوسفي في قرية الشيخ عبادة بشرق النيل في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر على احتراق نحو 20 شجرة.

حريق بحديقة يوسفي في مركز ملوي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بمزرعة موالح «أشجار يوسفي»، ملك عبدالحميد إبراهيم بقرية الشيخ عبادة في شرق النيل بمركز ملوي.

عقب سيجارة سبب نشوب الحريق

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للزراعات المجاورة، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة مشتعل، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق نحو 20 شجرة يوسفي.

تم إخطار الوحدة المحلية لقرية الروضة لاتخاذ اللازم، وتم إبلاغ المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للفحص والمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وأخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، اليوم الجمعة، حريقين، الأول داخل مخزن خردة وبلاستيك في مركز أبوقرقاص وكان سببه حدوث ماس كهربائي، والثاني داخل جمعية أهلية بمركز ملوي، دون إصابات بشرية.