إصابة 8 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالمنيا

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري في مركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري

وتلقة اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الدائري بالقرب من كنيسة دميانة بمركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم رضيعة وجميعهم يقيمون في قرية صفط الخمار في غرب مركز المنيا، وجري نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور.

نقل 8 مصابين بينهم رضيعة للمستشفى

والمصابون في الحادث هم: هناء عوض محمد 25 عاما، شقيقها محمد 24 عاما، وابنته فريده 7 أشهر، هبه علي خليفة 29 عاما، أسماء محمد إبراهيم 27 عاما، نسمة حسين 1 عام، أماني إبراهيم 22 عاما، هاجر حسانين 16 عاما.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الدائري، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.