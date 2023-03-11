مروة عبدالمنعم لـ«آدم شو»: «مفكرتش في التريند وعايزة أقدم حاجة مفيدة»

حلت الفنانة مروة عبدالمنعم وابنتها حور حسام ضيوفًا على الفنان أحمد آدم في برنامج «آدم شو» المذاع عبر فضائية «الحياة»، للحديث عن الفيديوهات التي تقدمها هي وابنتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

عبدالمنعم: «مفكرتش في التريند»

وقالت مروة عبدالمنعم إنها لم تقصد أن تصبح «تريند» ولكنها فكرت في تقديم شيء جيد، موضحة: «أنا مفكرتش في التريند قد ما فكرت أقول حاجة حلوة وجميلة وموجودة في كل بيت وأزمة كل أم وانا كام تعبانة وشقيانة قوي قولت لما أفضفض مع الناس».

وأوضحت مروة عبدالمنعم أنها شعرت بوصولها للأسر المصرية حينما شاهدت الفيديوهات التي تنشرها تشاركها الأمهات والفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤكدون أنهم يتعرضون لنفس المواقف.

تقدم مواقف حقيقية بينها وبين ابنتها حور بشكل كوميدي

وأكدت أنها تقدم مواقف حقيقية بينها وبين ابنتها حور وانه بعد حدوث الموقف تتفق مع ابنتها على تصويره مشيرة أن بعض هذه المواقف حقيقية، ولكن تصبغها بالشكل الكوميدي.