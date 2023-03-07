إيرادات ضعيفة للأفلام في السينمات.. و«الحب بتفاصيله» يحقق 340 جنيها

إيرادات ضعيفة حققتها الأفلام المصرية في دور العرض السينمائي، أمس، إذ وصل إجمالي إيرادات عرض 8 أفلام لـ379 ألف جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، من بينها 117 ألف جنيه إيرادات فيلم «أنا لحبيبي» للمخرج هادي الباجوري، والذي جاء في المركز الأول، ويجمع في بطولته كريم فهمي وياسمين رئيس.

وجاء فيلم «أخي فوق الشجرة» في المركز الثاني بـ قائمة إيرادات السينما اليومية، بـ 93 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» سوى 75 ألف جنيه ليجعله ذلك في المركز الثالث، تلاه في المركز الرابع فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبدالعزيز بـ38 ألف جنيه.

«المطاريد» يحقق 36 ألف جنيه.. و10 آلاف لـ«جروب الماميز»

وبفارق ضئيل عن المركز الرابع يأتي فيلم «المطاريد» في المركز الخامس بـ36 ألف جنيه، وحقق فيلم «جروب الماميز» إيرادات تقدر بـ10 آلاف جنيه، وفي المركز السابع «اتنين للإيجار» محققًا 7.9 ألف جنيه، وتذيل القائمة «الحب بتفاصيله» حيث لم يحقق سوى 340 جنيهًا.