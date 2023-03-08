53 ألف جنيه إجمالي إيرادات «الحب بتفاصيله» في 4 أسابيع بدور السينما

تذيل فيلم «الحب بتفاصيله» قائمة إيرادات الأفلام المصرية في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي، إذ لم يحقق الفيلم على مدار الأسبوع الماضي سوى 1.823 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال تلك الفترة لـ53.6 ألف جنيه، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

قصة وفريق فيلم «الحب بتفاصيله»

وتدور أحداث فيلم الحب بتفاصيله حول شاب ثري يعود إلى مصر بعد وفاة والده، ويقع في حب فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشاب من طبقة اجتماعية أعلى، فيجد نفسه مضطرًا لإخفاء حقيقته حتى ينال إعجابها. الفيلم من بطولة محمد نور، ملك قورة، وعلاء مرسي، وكريم الحسيني، ومادلين طبر، ومصطفى أبو سريع، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار، إخراج محمد حمدي، وبدأ طرحه في السينمات 8 فبراير الماضي.

ولا يعتبر الفيلم التجربة السينمائية الأولى للفنان محمد نور، إذ قدم أولى تجاربه في فيلم «جيم أوفر» بطولة يسرا ومي عز الدين عام 2012، وبعدها شارك في عدد من الأعمال منها «الدساس»، «ماتروشكا» و«عيش حياتك».