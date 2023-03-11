«الأرصاد» تحذر: انخفاض درجة الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار الاثنين المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع عودة الطقس للأجواء الشتوية وعدم الاستقرار، بدءًا من نهاية يوم الاثنين المقبل، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، والتي تسجل ما بين 27 و28 درجة مئوية خلال فترة النهار.

شبورة مائية كثيفة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن الشبورة المائية الكثيفة تظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية لمحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

ولفتت «غانم» إلى أنه من المتوقع مساء الاثنين المقبل تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض جوي آخر على سطح الأرض، وسيؤديان إلى حالة من التقلبات الجوية، وستشهد خلالها البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد والبحر الأحمر وسيناء.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأشارت «غانم»، إلى أن البلاد ستشهد انخفاضا ملحوظا للحرارة، إذ من المتوقع أن تسجل الحرارة على القاهرة الاثنين المقبل 27 درجة بينما تسجل الثلاثاء 20 درجة مئوية.