التيسيرات الجديدة بمبادرة «سيارات المغتربين» تستقطب العاملين في الخليج

رحب أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، بالتعديلات الجديدة على القانون الخاص بسيارات المغتربين، مشيرا إلى أن هذه التعديلات، جاءت في وقتها بعد ملاحظة قلة أعداد المغتربين المشاركين في المبادرة مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستساهم في استقطاب أعداد أكبر من المصريين المتواجدين بدول الخليج والذين يمثلون 90% من أعداد المغتربين بالخارج ككل.

مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات

وأضاف أبو المجد لـ «الوطن»، أن التيسيرات الجديدة من مصلحة الجمارك تضمنت مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة، ومد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر، مع رفع حظر البيع، بشرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يعفى للمالك الأول من شرط عمر السيارة.

وجاءت هذه التيسيرات بعد الإبلاغ الرسمي بقرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي تم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 10 (تابع) في 9 مارس 2023.

أبرز التيسيرات

وترصد الوطن في هذا التقرير أبرز هذه التيسيرات التي جاءت في الجريدة الرسمية كالتالي:

1- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة.

2- إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.

3- مد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر، مع رفع حظر البيع، شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.

وجوب أحقية المغترب الذي له إقامة سارية في الخارج

4- تضمن القانون وجوب أحقية المغترب الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

5 يتم استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.