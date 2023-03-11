الأرصاد تحذر من موجة شتاء جديدة تبدأ الاثنين.. سقوط أمطار بنسبة 40%

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة شتاء جديدة تضرب البلاد بعد غد الإثنين، إذ تسقط الأمطار بكميات متوسطة بنسبة 40%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

عدم استقرار في الأحوال الجوية

وبحسب خرائط الطقس، فإنها تشير إلى وجود حالة من عدم الاستقرار بداية من يوم 13 مارس الجاري في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد وسيناء، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة الاثنين المقبل

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة مع بداية عدم استقرار الأحوال الجوية، وتسجل العظمى في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 والصغرى 15، السواحل الشمالية 20 والصغرى 13، جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 16، شمال الصعيد العظمى 29 والصغرى 12، وجنوب الصعيد الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

أمطار حتى الخميس 16 مارس

وتشهد الغالبية العظمى من محافظات الجمهورية سقوط أمطار بداية من الاثنين وتمتد حتى الخميس 16 مارس الجاري التي تصل على محافظة القاهرة الثلاثاء المقبل بنسبة حدوث تصل لـ 40%، فيما وتشهد السواحل الشمالية أو الغربية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد.

ارتفاع الحرارة رغم موجة عدم الاستقرار

ومن جهتها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في وقت سابق اليوم السبت، إنه رغم عودة الطقس للأجواء الشتوية وعدم الاستقرار، بدءًا من نهاية يوم الاثنين المقبل، إلا أن البلاد ستشهد ارتفاعا درجات الحرارة خلال هذه الأيام، التي تسجل ما بين 27 و28 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض جوي آخر على سطح الأرض، وسيؤديان إلى حالة من التقلبات الجوية، وستشهد خلالها البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد والبحر الأحمر وسيناء.