أسعار الحج السياحي 2023 .. موعد التقديم والضوابط

أعلنت وزارة السياحة أسعار الحج السياحي 2023، وقالت الوزارة في بيان لها، إنه سيتم بدء تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج غدًا، مشيرة إلى أن أسعار الحج السياحي 2023 تبدأ من 130 ألف جنيه، وهذا فيما يتعلق للبرامج الاقتصادية، مشيرة إلى أن أسعار الحج لهذا العام جرى تقسيمها إلى 3 مستويات مختلفة، كما حددت الوزارة ضوابط الحج السياحي كاملة، وجاءت على رأسها الالتزام بالإجراءات الصحية.

أسعار الحج السياحي 2023

وحددت وزارة السياحة أسعار الحج السياحي 2023 وجاءت كالتالي :-

- المستوى البري 130 ألف جنيه.

- المستوى الاقتصادي بـ130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

- مستوى 5 نجوم بـ 230 ألف جنيه دون تذكرة السفر وذلك بفنادق تبعد عن الحرم 1250 متر.

- مستوى 5 نجوم بـ 275 وذلك للإقامة بفنادق صف ثان من الحرم بمسافة من 250 متر حتى 1250 مترًا من الحرم المكي دون تذاكر الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول على الحرم حتى 250 متر من الحرم بـ 310 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

ضوابط الحج السياحي 2023 كاملة

وأكدت وزارة السياحة أن المواطنين الذين تقدموا لطلبات الحج من خلال وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة، وحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه الجمعيات الأهلية لا يحق لهم التقدم إلى الحج السياحة 2023، لافتة إلى أن المواطن له الحق في التقدم إلى جهة واحدة من الـ 3 جهات المنظمة للحج.

وتابعت وزارة السياحة، أنه من ضمن ضوابط الحج السياحي أن يوقع المتقدم للحج والمرافق له، إقرار بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته، والموافقة على إقرار بأنه يلتزم بالضوابط المنظمة للحج كاملة.