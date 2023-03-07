ضبط مخدرات بـ1.1 مليون جنيه بحوزة 4 أشخاص في دمياط

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي، في مديرية أمن دمياط، 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وبحوزتهم «كمية لمخدر البانجو وزنت 45 كيلوجراما، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلوجرام، وكمية لمخدر الهيروين، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسيارة نقل دون لوحات معدنية».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و100 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.