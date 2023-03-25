«توصل بالسلامة».. تجنب قيادة السيارة بسرعة زائدة

تنشر الإدارة العامة للمرور خدماتها بشكل دوري، للحفاظ على كل الطرق والمحاور الرئيسية، لعدم تحرير أي من المخالفات المرورية بجميع أنواعها وللتأكد من ضبط الأمن على الطرق سواء للسائقين أو الركاب أو المارة، ومن ضمن هذه المخالفات، عدم وضع الملصق الإلكتروني ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، ولتجنب تحرير أي مخالفات مرورية ضدك يجب اتباع النصائح أثناء القيادة لتجنب وقوع أي مخالفات، أو حوادث ولضمان سلامتك وصولك للمكان الذي تقصده.

توصل بالسلامة

وأطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، لتوعية قائدي السيارات، والمارة والركاب بالنصائح الواجب عليهم اتباعها خلال قيادة السيارة، لتفادي وقوع أي حوادث، وذلك في إطار دورها الخدمي.

قيادة السيارة بسرعة زائدة

ومن بين النصائح الواجب اتباعها أثناء قيادتك للسيارة على الطريق، هي تجنب قيادة السيارة بسرعة زائدة، حتى لا تتعرض للحبس والغرامة وفقًا لقانون المرور رقم 238 «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة».

وأوضح أنه وفقًا للقانون فإن العقوبة «بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.

خدمات وزارة الداخلية

وفي سياق متصل، هناك العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني، ومن بين تلك الخدمات خدمة تجديد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية.