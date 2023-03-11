مصرية خمسينية تنهي أكبر 6 سباقات في العالم: «إنجاز بدأ بحلم»

قالت أماني خليل، أول سيدة مصرية تنهي أكبر 6 سباقات في العالم، رغم تجاوز عمرها 50 عاما، إن إنجازها بدأ بحلم صغير، موضحة: «عندما بلغت الخمسين فزت بسباق الرجل الحديدي، وبعد 7 سنوات حصلت على جائزة أخرى بعدما أنهيت أكبر 6 سباقات في العالم».

أستغل كل الفرص

وأضافت خليل في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر: «عملت وفق خطط مدروسة وممنهجة، كنت أستغل كل الفرص، نجحت وفشلت وتدربت يوميا، والنجاح هو أن أحقق ذاتي وأتحسن لا أن أتفوق على أحد».

وتابعت أول امرأة مصرية تنهي أكبر 6 سباقات في العالم بعد تجاوزها 50 سنة: «الرياضة دخلت حياتي بسبب أهلي، لأننا كنا نسافر كثيرا، وبالتالي فقد ساعدتني على تعلم اللغة الجديدة والتأقلم مع المناخ، أحببتها وبدأت بكرة السلة، وبعد الزواج تغير الأمر كثيرا، وعندما كنت في أمريكا أصبحت أجري في الشارع، هذا الأمر رائع ويبعث بقدر كبير من الطاقة الإيجابية على النفس».

دائما أجري بالعلم المصري

وأوضحت: «نجحت في هذه الرياضة، بدأت بالجري العادي، لكن سيدة في أمريكا اقترحت علس جري سباق الـ 5 كم في المنطقة، وحققت رقما رائعا، وفي نهاية المطاف حققت 42 كم، دائما أجري بالعلم المصري، أريد إثبات أمر مفاده أن المصريات يمكنهن الفوز بهذا النوع من البطولات، وأن السيدات أصبحن آمنات في مصر ويمكنهن ممارسة الرياضة دون التعرض لمضايقات».