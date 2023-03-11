تعددت الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسى الثانى 2023، بين إجازات لمناسبات دينية وأخرى وطنية تاريخية، التي تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بمنح إجازات فيها للطلاب والمدرسين خلال الفصل الدراسي الثاني، وترصد «الوطن» في التقرير التالي، قائمة بالإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الثاني 2023 في مصر، وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية عبر موقعها الرسمي:

الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الثاني 2023

- عيد الفطر المبارك 2023، يومي الجمعة 21 أبريل، والسبت 22 أبريل.

- الاثنين 17 أبريل: عيد شم النسيم.

- الثلاثاء 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- الاثنين 1 مايو: عيد العمال.

- الجمعة 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى 2023

تبدأ من يوم الثلاثاء 27 يونيو حيث إجازة يوم وقفة عرفات، ثم إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو وكذلك الخميس 29 يونيو.

أجازات رسمية خلال عام 2023

- إجازة رأس السنة الهجرية وتكون يوم الأربعاء 19 يوليو.

- الأحد 23 يوليو: عيد الثورة.

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- الجمعة 6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر.