«نيويورك تايمز»: توقعات بتوجيه اتهام لترامب في قضية «ممثلة الإباحية»

قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إنه من المتوقع أن يدلى مايكل كوهين، الذي عمل محاميا شخصيا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لسنوات طويلة، بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بنيويورك هذا الأسبوع، في إشارة إلى أن المدعين يتجهون إلى توجيه اتهام إلى الرئيس السابق لدوره في دفع أموال لممثلة إباحية مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة سابقة بينهما، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

استجواب سبعة أشخاص آخرين في القضية

وكان مكتب مدعى مقاطعة مانهاتن، استجوب بالفعل سبعة أشخاص آخرين على الأقل، قبل استماع هيئة المحلفين الكبرى لأدلة بشأن اتفاق التزام الصمت، وفقا لمصادر مطلعة على التحقيق، مما يجعل كوهين على الأرجح الشاهد الأخير.

وبمجرد أن يدلى كوهين بشهادته، فإن كل الأطراف المهمة في قضية أموال الصمت سيمثلون أمام هيئة المحلفين الكبرى، باستثناء الممثلة الإباحية ستورمى دانيلز، التي قد لا يتم استدعاؤها للإدلاء بشهادتها.

شهادة كوهين هي ثاني أقوى مؤشر على اتهام ترامب

وقالت نيويورك تايمز إنه لن يكون من المعتاد على الإطلاق أن يقوم الادعاء في قضية بارزة بعرض الأدلة لمدة أسبوع، ويستجوب كل الشهود ذوي الصلة تقريبا، دون أن ينوى في النهاية توجيه لائحة اتهام، واعتبرت الصحيفة أن شهادة كوهين هي ثاني أقوى مؤشر على أن مدعى المقاطعة ألفين براج سيطلب من هيئة المحلفين اتهام الرئيس السابق.

وأبلغ المدعون محاميي الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه لو أراد أن يشهد أمام هيئة المحلفين، فيمكنه أن يفعل هذا الأسبوع المقبل، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر، وتشير مثل هذه العروض بشكل شبه دائم إلى قرب توجيه اتهام.