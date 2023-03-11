إطلاق أسماء 3 شهداء على شوارع ومدارس في الجيزة تخليدا لذكراهم

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على إطلاق اسم الشهيد جندي يوأنس شوقي سمعان على شارع العهد الجديد بحي العمرانية، محل إقامة أسرة الشهيد، بالإضافة إلى إطلاق اسم الشهيد جندي إبراهيم محمد محمدين على مدرسة السلام للتعليم الأساسي بحي الوراق، وإطلاق اسم الشهيد جندي محمد شاكر عبدالقوي على مدرسة المنصورية الابتدائية المشتركة بمركز منشأة القناطر.

تخليد ذكرى الشهداء

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إطلاق أسماء شهداء الواجب الوطني على المرافق العامة والشوارع والمدارس يأتي تخليدا لذكرى الشهداء نظير ما قدموه فداءً لوطنهم وحفظ أمن واستقرار الشعب المصري.

خدمات الرعاية الصحية للمواطنين

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة على عدد من الطلبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي شملت الموافقة على تغيير استخدام المبنى الكائن بـ106 شارع العلمين بمدينة الطلبة بحي العجوزة من سكني إلى مركز غسيل كلوي لصالح مؤسسة مصر الخير لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى تغيير استخدام قطعة أرض رقم 5 شارع أحمد المليجي من شارع إسماعيل أبوالفتوح والمجاورة لمبنى مستشفى مصر الدولي من سكني إلى صحي لصالح المستشفى.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة على قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض مساحة 14 قيراطا رقم 345 من 35 حوض الملاح 3 زمام منيل سلطان بأطفيح وتخصيصها لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها لخدمة أهالي القرية.

قرارات لصالح أغراض النفع العام

وأشار المحافظ أن القرارات تأتي لصالح أغراض النفع العام، وتحسين منظومة الرعاية الصحية للمواطنين، وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس.

كما استقر المجلس على الأخذ برأي لجنة مراجعة خطوط التنظيم والشوارع التخطيطية بشأن الاعتداد بشارع عبده جنيدي والمنفذ على الطبيعة بنطاق الوحدة المحلية في سقيل بمركز ومدينة أوسيم، وإلغاء الشارع التخطيطي المعتمد لقرية سقيل بداية من شارع جسر النيل القديم وبطوله وحتى شارع المقابر، مع الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والكتب والقوانين والقرارات المنظمة لذلك وذات الصلة، وذلك لتعارضه مع كتل سكنية قائمة.