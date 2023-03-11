خبيرة التراث الثقافي باليونسكو تكشف تفاصيل اختيار مصر عاصمة للثقافة الإسلامية

قالت الدكتورة نهلة إمام، ممثلة مصر وخبيرة التراث الثقافي غير المادي باليونيسكو، إنّ مصرَ جرى اختيارها منذ عام من قبل منظمة العالم الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة كي تكون عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي، حيث خصصته مصر للاحتفال بثقافتها وإبرازها على كل الأصعدة.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «شاركت كل قطاعات وزارة الثقافة خلال عام كامل في فعاليات مختلفة، في دار الأوبرا وأكاديمية الفنون وهيئة قصور الثقافة، كل هيئة وضعت برنامج تحتفل به مجموعة من الحفلات والمؤتمرات إلى أن وصلنا لنهاية هذا العام، وجرى تنظيم احتفالية كبيرة، بدأت من 8 مارس وتنتهي اليوم».

وتابعت ممثلة مصر وخبيرة التراث الثقافي غير المادي في اليونيسكو: «بنود كثيرة في الاحتفال ويشرفنا المدير العام لمنظمة الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد، ووفد كبير من المنظمة لمشاركتنا في احتفال ختام فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي».