«صيدلة طنطا» تعلن توفير 700 فرصة عمل للطلاب بشركات الأدوية

حرصت كلية الصيدلة بجامعة طنطا، على تنظيم ملتقى توظيفي إلى طلابها 700 فرصة عمل، والذي يتمّ تنظيمه بشكل سنوي بالتعاون مع شركات الأدوية ومصانع الدواء في مجالات التسويق الدوائي وتصنيع الأدوية ورقابة الجودة.

قال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنَّ الجامعة حريصة على أهمية تنظيم الملتقيات التوظيفية لدورها في تأهيل الخريجين على العمل الميداني، وربط الخريجين بسوق العمل، وبناء جيل من الشباب قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة سوق العمل، وتشجيع الريادة والابتكار، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة، ورؤية مصر 2030.

فرصة ذهبية

قال الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى التوظيفي يعد فرصة ذهبية للطلاب للحصول على فرص للتدريب والتوظيف في شركات ومصانع الدواء في مجالات التسويق الدوائي وتصنيع الأدوية ورقابة الجودة.

وأوضح أن الملتقى شهد اقبالاُ كبيراً من طلاب الكلية وحديثي التخرج وطلاب الدراسات العليا، وتمّ توفير 500 فرصة تدريب صيفي للطلاب، و200 فرصة عمل بعد التخرج.

شركات أدوية

وأوضحت الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد الكلية أن الملتقي شهد مشاركة عدد كبير من شركات الأدوية والصيدليات الأهلية، ومركز معلومات الدواء والسموم بكلية الصيدلة، وإدارة الدراسات العليا بالكلية، وعرض البرامج المميزة التي تقدمها الجامعة بكلية الصيدلة.