السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد القطارات بمناسبة شهر رمضان 2023

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل بعض مواعيد القطارات، على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد شهر رمضان المبارك، ابتداءً من يوم الخميس 23/3/2023 مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتيسيرًا على جمهور الركاب خلال هذا الشهر.

وأضافت الهيئة القومية في تقرير لها، أن مواعيد القطارات الجديدة هي الآتي:

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية:

- قيام قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.

- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35.

- قيام قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05.

- قيام قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50.

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30.

- قيام قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15.

ثانيًا : خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35 بدلا من الساعة 5:45 يصل القاهرة الساعة 8:20.

- قيام قطار 65ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50 بدلا من الساعة 16:45 يصل المنصورة الساعة 18:20.

- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35 بدلا من الساعة 17:25 يصل المنصورة الساعة 17:50.

- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة / شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلا من الساعة 6:45 يصل شبرا الخيمة 8:45.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تقرر إيقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الإسكندرية والعكس نهائيًا لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.