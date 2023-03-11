نصائح مهمة للعرائس قبل شراء «الشبكة».. ابتعدوا عن المشغولات المستوردة

يتجه الكثير في الوقت الحالي لشراء الذهب خاصة المقبلين على الزواج «الشبكة»، ولذلك قدمت مؤسسة «جولد بيون» المتخصصة في أبحاث الذهب، عددا من النصائح للمواطنين عند شراء المصوغات الذهبية والمجوهرات بكل أنواعها ونصائح حتى لا يجرى تحقيق أي خسائر لهم.

ضرورة معرفة الشركة المصنعة وحساب الفصوص من الوزن

ونصحت المؤسسة الراغبين في شراء الذهب، بالتأكد من الشركة المصنعة للمشغول، والتأكد من مصداقيتها في السوق، وذلك لضمان سلامة المشغول، والتأكد من أنه حقيقي ولا يوجد به أي مشكلات.

وكذلك ضرورة تدوين الفصوص التي تتواجد في المشغولات الذهبية في فاتورة الشراء ضمن الوزن الصافي للذهب، وفي تلك الحالة يفضل البيع لنفس التاجر الذي جرى الشراء منه، بالإضافة إلى العلم التام بأسعار الذهب والعيارات، وأوقات ارتفاع أو انخفاض سعر الجرام.

ولفتت إلى أنه من الأفضل تجنب شراء الذهب المستورد، لأنه يكون عليه مصنعية أكثر من الذهب المحلي، وذلك بالاضافة إلى مصاريف الاستيراد وغيرها، ما قد تتسبب في ارتفاع قيمة المشغول عن نظيرة من التصنيع المحلي.