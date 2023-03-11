محامي «ضحية الغدر» بالدقهلية: المتهم خطط للجريمة قبل وقوعها بـ3 أيام

جريمه اهتزت لها أرجاء قرية بأكملها، بعد أن خرج الأهالي للبحث عن «عبد الله» الذي غاب عن أسرته يوم كامل، قبل أن يجدوه جثة هامدة بالقرب من ترعة الحلوة على مشارف قرية طناح بالدقهلية.

واتشحت القرية بأكملها باللون الأسود حزنا على شاب رحل في ريعان عمره، بعد أن لقي مصرعه على يد رفيقه «كريم»، والذي قام بقتله بهدف سرقة دراجته النارية، حيث استدرجه إلى موقع الجريمة وتخلص منه.

العثور على المجني عليه

قال وليد ضاحي حسنين، محامي الضحية «عبدالله»، لـ«الوطن»، إن أسرة الشاب تبلغت خبر وفاته بعد العثور على جثمانه بالقرب من ترعة الحلوه في قرية طناح مقتولا.

فلاح عثر على الجثة

واستكمل «وليد» أنه كان بجوار محمد شقيق عبدالله، أثناء البحث عنه، وحاولوا الوصول لأكثر من مركز شرطة للبحث عن الضحية لكن دون جدوى: « فضلنا نبحث طول الليل لغاية ثاني يوم فلاح كان رايح أرضه لقي جثة عبدالله وبلّغ الشرطة عنها، واتفاجأت بالخبر لأني كنت سافرت القاهرة الصبح».

قتل بغرض السرقة

وأكد محامي الضحية، أنه كان لديهم الشك أن قاتل عبدالله أحد أصدقاءه، لاستحالة وصوله لمكان قتله إلا برفقة شخص يستأمنه، «المكان بعيد وده اللي خلى دائرة الشك على أصدقاءه، وبالفعل ده اللي حصل».

وأشار «وليد» أن الجهات توصلت للمتهم بعد أن قام بقتله بغرض سرقه الدراجة النارية الخاصه به، وخرج بها إلى مدينة دكرنس لبيعها بـ 2000 جنيه، «التاجر شك فيه، وبالأخص بعد ما انتشر خبر مقتل عبد الله ثاني يوم، فكلمه ورجع ليه الموتوسيكل، فالمتهم خاف وطلع بيها على بلد تانية وباعه هناك».

وأوضح أن المتهم أكد في اعترافاته أنه استدرج عبدالله إلى مسرح الجريمة، واستغل إجراء «عبدالله» لمكالمة هاتفية، فقام ببطحه على رأسه حتى سقط، فاستكمل ضربه ثلاث مرات وقام بإغلاق الهاتف الخاص بالمجني عليه، وإلقائه في مياه الترعه، وأخذ الدراجة النارية، لكنه وجد «عبدالله» يتحرك، فخشي أن يبلغ عنه فقام بضربه الضربة الأخيرة ليلقي مصرعه على أثرها وفر القاتل هاربا.

المتهم خطط للجريمة

وبيّن «ضاحي» أن المتهم أشار إلى أنه بيّت النية لقتل صديقه قبل وقوع الحادث بثلاث أيام: «كان بيرتب للواقعة قبلها بثلاث أيام، يعني إحنا أمام جريمة قتل مع سبق الإصرار بعد أن عزم وبيت النية لقتله والتخلص منه من أجل سرقه الموتوسيكل الخاص به»، موضحًا أن المتهم اعترف بحيازته سلاح أبيض بهدف القتل، إلا أنه استخدم الحجارة لإتمام جريمته.

وأكد محامي الضحية، أن عقوبة القتل العمد هي الإعدام شنقا، بنصوص قانون العقوبات المصري.