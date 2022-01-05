القومية للأنفاق تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو خلال فبراير المقبل

أكد اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعاتها العملاقة لتحديث وسائل المواصلات في مصر، من خلال تنفيذ القطار الكهربائي والمونوريل وباقي مراحل الخط الثالث للمترو، وتنفيذ الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، موضحًا أنه لا يوجد أي قرار رسمي بزيادة أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي أو في فبراير المقبل.

«والي»: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو

وكشف «والي»، في تصريحات لـ«الوطن»، حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو خلال فبراير المقبل، قائلا: «مافيش أى زيادات في أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي أو في فبراير المقبل، والأسعار كما هي»، مؤكدًا أنّ الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات الجر الكهربائي، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمسافرين، والقضاء نهائيا على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبري.

أسعار تذاكر المترو تبدأ بـ5 جنيهات وتصل لـ10 جنيهات

وقال رئيس القومية للأنفاق، إنّ أسعار تذاكر المترو لم يتم تحريكها في الوقت الحالي، وما زالت كما هي دون زيادات، لافتًا إلى أنّ أسعار التذاكر «5 جنيهات و7 جنيهات و10 جنيهات»، موضحًا أنه حال زيادة المحطات، بالطبع ستكون هناك دراسة لأسعار التذاكر، منوهًا إلى عدم تحديد أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان».

تكلفة الخط الثالث للمترو تقارب 100 مليار جنيه

وأوضح «والي»، أنّ شركة RATP الفرنسية العالمية، التي تدير الخط الثالث لمترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور»، تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، حيث ستقوم بإدارة الخط كاملا لمدة 15 عامًا، مضيفا أن الخط الثالث تكلفته ستصل إلى 100 مليار جنيه، مؤكدا أنّ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، يتم تنفيذها في جميع مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل والخط الرابع للمترو.