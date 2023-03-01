5 خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2023 بالعنوان

كشفت الشركة القابضة للكهرباء، عن الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشتركون بجميع فروع المحافظات، لمعرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2023 بالعنوان فقط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2023

وحددت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك»5 خطوات تمكن المشترك من خلالها الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2023 لأصحاب عدادات الكهرباء التقليدية والقديمة، وهي كالتالي:

الخطوة الأولى

من خلال دخول المشترك على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/.

الخطوة الثانية

من خلال قيام المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة

من خلال الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

الخطوة الرابعة

من خلال قيام المشترك بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها العنوان بالكامل - المحافظة التابع لها العميل - الرقم القومي المكون من 14 رقم - رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة الخامسة

من خلال قيام المشترك بالضغط على زر الاستعلام.

الأقساط الموجودة في فاتورة استهلاك الكهرباء

واشارت الشركة القابضة للكهرباء إلى أن الأقساط الموجودة في فاتورة استهلاك الكهرباء عبارة عن فواتير سابقة لم تسدد، وتجرى تحميلها على حساب المشترك أو كمية طاقة كبيرة تم تشريحها لصالح المشترك أو ثمن عداد جديد جرى تركيبه بالمديونية، موضحا أنه بالنسبة للتسويات فهي عبارة عن تسوية عطل عداد أو تسوية محاسبة عن فترة بدون عداد.