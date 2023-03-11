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توجيهات عاجلة لقيادات السكة الحديد بمناسبة شهر رمضان 2023

كتب:

كريم روماني
01:03 م | السبت 11 مارس 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

وجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مختلف قيادات الهيئة، بضرورة التواجد التام والمستمر لمتابعة أعمال تشغيل القطارات والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك وتكثيف الاستعدادات الخاصة به.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تقرير له، على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيدًا ونظافة العربات ودورات المياه قبل خروجها من الورش، لافتًا إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تشمل الفحص الطبي الدوري للعاملين بالسكة الحديد

وفي سياق متصل، حدد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قواعد السلامة بمناسبة الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك، مشددة على ضرورة الالتزام بها، مؤكدة أن السلامة تعد أحد أهم الإجراءات التي تتخذها الهيئة في جميع قطاعاتها من أجل الحصول على خدمة آمنة ومريحة لمستخدمي القطارات، لافته إلى أن الإجراءات الخاصة بالعاملين بالهيئة وتشمل الفحص الطبي الدوري للعاملين للتأكد من لياقتهم الصحية سواء البدنية أو النفسية بما يتناسب مع طبيعة عمل كل منهم. 

التحليل الدوري والمفاجئ للكشف عن المخدرات

أيضًا تشمل قواعد السلامة للعاملين بالهيئة التحليل الدوري والمفاجئ للكشف عن المخدرات، والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين في كافة التخصصات، فضلًا عن استخراج تصاريح ورخص السلامة لجميع الوظائف الحرجة للسلامة كفني حركة وبلوك وناظر محطة وقائد قطار مساعد قائد قطار ومراقب التشغيل وفني مناورة.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.