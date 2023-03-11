أبطال تايكوندو مطوبس يحصدون كأس بطولة وسط الدلتا

حصد أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، لاعبي تايكوندو مطوبس كأس بطولة فرع وسط الدلتا، محققين عدد 9 ميداليات ذهبية، بطولة الدلتا تحت 12 و14 سنة، التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد طنطا، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

الأبطال الفائزون في كفر الشيخ

أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن اللاعبين الفائزين هم محمد عوض، السيد مرعي، محمد الجيزي، محفوظ العربي، عمرو أبو سليمان، واللاعبات الزهراء الصعيدي، يارا محمد صبحي، بشرى خطاب، وروز رزق، إذ حصدوا الميداليات الذهبية، وحققوا المركز الأول في البطولة، مهنئا الأبطال على الإنجاز الجديد لتايكوندو المشروع القومي بالمحافظة.

تحقيق بطولات متنوعة

بينما توجه بالشكر، على أداء اللاعبين خلال البطولة، التي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو، موجها التهنئة للجهاز الفني بقيادة كابتن محمود الشهاوي مدرب الأبطال، ميمي الأمشيطي، المدرب العام على إعداد اللاعبين وتعزيز قدرات الفريق لتحقيق البطولات.

يذكر أن هذا الجهد الرياضي يأتي تحت إشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في كفر الشيخ.