«الأوبرا» تفتح متحفي عبدالوهاب والآلات الموسيقية للجمهور مجانا لمدة 5 أيام

أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، فتح متحفي محمد عبدالوهاب والآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية، مجانا أمام الجمهور لمدة أسبوع، اعتبارا من الأحد المقبل حتى الخميس 16 مارس، يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال التي تحلّ خلال هذا الشهر.

أبرز المعلومات عن متحف محمد عبدالوهاب

يروي المتحف ملامح مشوار حياة الموسيقار محمد عبدالوهاب، من خلال عدة قاعات، أحدها تحمل اسم «قاعة الذكريات»، وتنقسم إلى جناحين، الأول يلقي الضوء على طفولته ونشأته وخطواته الأولى فى عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي حصل عليها، والثاني يضم عددا من الغرف الخاصة بمنزله، مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية، فضلا عن قاعة للسينما تضم كل الأفلام التي مثلّها، وتعرض للزائرين على شاشات خاصة، فضلا عن قاعة للاستماع والمشاهدة، تشمل مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى وأغانٍ وألبومات صوره الخاصة مع الشخصيات العامة والفنانين، ويمكن للزائر تصفحها على شاشات تعمل بنظام اللمس.

أما متحف الآلات الموسيقية، فيحتوي على مجموعة من الآلات القديمة التي تم العثور عليها أثناء ترميم مبنى معهد الموسيقى العربية، وتم تجديدها بعناية وعرضها طبقا لطبيعتها، وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها ويوجد بجوار كل منها لوحة إرشادية توضح طبيعتها، إضافة إلى جهاز يصدر صوتها ومنها الآت نادرة مثل بيانو الثلاثة أرباع تون والمخصص للمعزوفات الشرقية، وآلة الكوتو اليابانية وآلة السينتار الهندية وآلة السانتور والة المندولين المعدنية التى عزف عليها محمد عبد الوهاب لحن أغنية عاشق الروح بفيلم غزل البنات .

يذكر أنّه جرى تخصيص عدة أمسيات لمختلف فرق الموسيقى العربية لتقديم نخبة من أعمال النهر الخالد احتفالا بذكرى ميلاده منها سلسلتي «وهابيات» و«كلثوميات»، إضافة إلى حفل فرقة التراث للموسيقى العربية المقام في الثامنة مساء الأحد 12 مارس، على مسرح معهد الموسيقى العربية.