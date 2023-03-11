حبس المتهمين بسرقة سيارة دواجن في الشرقية

قررت نيابة أبو حماد حبس 4 متهمين بالسطو المسلح على سيارة دواجن وسرقتها 4، أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة سيارة دواجن

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا أعلنت خلاله تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا من تاجر دواجن، وسائق مقيمين بدائرة المركز بأنه أثناء سيرهما بسيارة ربع نقل مُحملة بالدواجن بإحدى الطرق بدائرة المركز تفاجأ بأشخاص يستقلون سيارة ربع نقل وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش باعتراض طريقهما واستيقافهما والاستيلاء على السيارة خاصتهما بحمولتها، ولاذوا بالفرار.

ضبط المتهمين بسرقة السيارة

وأضاف البيان، أنه تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية، عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديريتي أمن القليوبية والقاهرة تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بقيامهم بالتصرف في حمولة السيارة بالبيع لعميليهما سيئ النية تاجري دواجن مقيمين بمحافظتى القاهرة والقليوبية مقابل مبلغ مالي.

كما تم بإرشاد المتهمين ضبط (مبلغ مالي - الأسلحة والسيارة المستخدمين في الواقعة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - السيارة المستولى عليها).