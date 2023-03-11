متى يتم تطبيق المواعيد الجديدة للقطارات 2023؟.. «السكة الحديد» تُجيب

أجابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على التساؤل الخاص بـ«متى يتم تطبيق المواعيد الجديدة للقطارات 2023؟»، موضحة أنه تقرر تعديل مواعيد عدد من القطارات في إطار الاستعدادات المكثفة لشهر رمضان المبارك، لافتة إلى أنه تقرر إيقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة/ الإسكندرية والعكس نهائياً.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة للقطارات 2023، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري، مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم، لافتة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة التواجد التام والمستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات ومتابعة نظافة العربات ودورات المياة قبل خروجها من الورش.

إجراءات السلامة الخاصة بالركاب

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن إجراءات السلامة التي تخص البنية الأساسية تشمل، الصيانة الدورية للسكك ومنظومة الإشارات، والتطوير المستمر لمنظومة الإشارات بغرض زيادة وسائل الأمان أثناء تشغيل الجرارات، وزيادة معدل التقاطر وانضباط توقيتات القيام والوصول.

أما عن الإجراءات التي تخص المحطات فهي تشمل توفير وسائل التأمين الإطفائي بالمحطات، وتوفير وسائل الراحة والأمان لحركة المسافرين داخل المحطات، لافته إلى أنه يتم استخراج تصاريح ورخص السلامة لجميع الوظائف الحرجة للسلامة كفني إشارات وبراد العربات وميكانيكي جرارات وكهربائي جرارات.

المواعيد الجديدة للقطارات 2023

- قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00.

- قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00.

- قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:30.

- قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة االساعة 15:00.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:45.

- قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10.

- قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35.

- قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50.

- قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.

- قطار 1914 سياحي المنصورة / شبرا الخيمة الساعة 6:35.