الحياة الآن.. مباشر: تطوير مدرسة لغات بكفر الشيخ لخدمة 120 ألف نسمة

عرض برنامج الحياة الآن المذاع على قناة الحياة، تقريرا يرصد تواصل الدراسة بمدرسة منية المرشد الرسمية لغات بعد صيانتها ورفع كفاءتها ضمن مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ.

16 فصلا دراسيا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

وأوضح التقرير، أن المدرسة تأتي ضمن 54 مدرسة بمبادرة حياة كريمة ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة وصيانة بقرى مركز مطوبس، ومدرسة منية المرشد الرسمية للغات تضم 16 فصلا دراسيا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية و6 قاعات لرياض الأطفال.

798 طالبا سعة المدرسة

وأشار التقرير إلى أن مدرسة منية المرشد الرسمية لغات تستوعب 798 طالبا، وبلغت تكاليف صيانتها ورفع كفاءتها 1.2 مليون جنيه، ويستفيد منها ما يقرب من 120 ألف نسمة بقريتي برنبال ومنية المرشد.

ووفر المشروع 2100 فرصة عمل ضمن أعمال الصيانة، ورفع الكفاءة المدرسية لمدرسة منيا المرشد الرسمية لغات.